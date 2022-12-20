Наш первый опыт в теме sexwife

О том, что такое сексвайф я узнала совсем недавно. Точнее, фантазии такого формата уже давно витали в моей голове, но обозначить это каким-то специфическим термином не получалось. Интересно то, что аналогичные мысли были и в голове моего мужа.

Мы в браке уже 5 лет и нельзя сказать, что наша постельная жизнь была скучной. У нас были и ролевые игры, и куча секс-игрушек и секс в необычных местах. Как оказалось, далеко не всегда счастливая пара знает друг о друге все. Виной тому принципы и традиции воспитания. В один момент мы поняли, что скрываем друг от друга кучу потаенных желаний и они обоюдны.

Как-то раз мы решили разнообразить наши утехи под порно. Зашли на пронхаб и начали включать ролики наугад. Это неплохо разогревает. К тому же мужу нравится смотреть, как я себя ласкаю.

В один из таких вечеров мы натолкнулись на видео про сексвайф. Сюжет был таков. Муж привез свою избранницу в какой-то особняк и там их встретили трое мужчин. Не долго думая, парни раздели гостью и трахнули поочередно на глазах у ее любимого. Все это выглядело весьма необычно, экстравагантно, но крайне интересно и возбуждающе.

И тут меня удивил уже мой мужчина. В самый разгар нашего траха он вдруг поинтересовался, а не хотела бы я поучаствовать в таком. На волне возбуждения я сказала «да», после чего мой мужик буквально озверел. Он начал трахать меня с невероятным ритмом и рвением. Мне кажется я кончила несколько раз за минуту.

Около 5 минут мы лежали в абсолютной тишине. Это было что-то новое, невообразимое и захватывающее. После он продолжил разговор. Оказалось, что мой избранник уже давно мечтает о том, чтобы посмотреть на то, как меня имеет другой.

По началу для меня это было все шоком. Успокоило то, что я только что испытала оргазм и находилась в еще возбужденном состоянии. Поэтому от пошлых мыслей не вызвало никакой негативной реакции.

Я уточнила, как он себе это представляет. Оказалось, что муж грезит о том, чтобы побыть тайным наблюдателем. И, более того, он не видит ничего плохого в том, что я по трахаюсь с другим мужчиной. Напротив, его это заведет гораздо больше. Однакой есть и несколько условий.

Во-первых, вся эта ситуация не должно быть случайной. Он должен быть в курсе всего и как бы руководить процессом. Во-вторых, он должен быть непосредственным участником этого события, хотя и хочет остаться незамеченным. В-третьих, он не против, чтобы это происходило на регулярной основе, но опять же только под его чутким руководством.

Я не могла поверить своим ушам. Мне казалось, что это происходит во сне. Мне до конца не верилось, что мой муж, который на старте наших отношений был злостным ревнивцем, теперь готов пойти на такое.

Будь я в трезвом эмоциональном состоянии, вряд ли я бы пошла на что-то подобное. Но игривая натура все еще не давала покоя. Я поразмыслила еще раз уточнила его пожелания и дала понять, что я готова на эксперименты. Осталось выбрать только время, дату и найти гостя.

Поиск партнера не занял много времени. Дело в том, что до встречи с мужем я вела активную социальную (и не только) жизнь и со многими бывшими осталась в хороших отношениях. Переписки в соцсетях порой доходили до откровенного флирта, и я не считаю это каким-то грехом. Внимание мужчин необходимо каждой девушке. К тому же сейчас, когда мой любимый даже не против этого, вопрос о верности вообще не стоит.

Кстати, когда я рассказала о своем практически интимном общении с мужчинами в соцсетях, мой даже носом не повел. Напротив, в его глазах я увидела то самое звериное возбуждение. Меня ждал очередной жаркий секс.

Конечно, он хотел войти, так сказать, в тему красиво и воочию понаблюдать за всем происходящим. Но я сама к этому была не готова. Поэтому было решено, что он станет случайным наблюдателем моей встречи. Сделать это было не так трудно. Мы живем на втором этаже, окна выходят на пустырь, где лишь изредка бегают бродячие собаки. Да и те в последнее время стали обходить этот заброшенный участок стороной.

Мы решили так. Я приглашу своего старого друга в гости и скажу, что с мужем у меня все давно не очень и он уехал в командировку чуть ли не на месяц. Мой суженый в это время будет прятаться в кустах. Я специально не буду занавешивать шторы и включу яркий свет. В общем, все будет как в кинотеатре для взрослых под открытым небом.

Мое приглашение было принято без лишних вопросов. Уже как год мы переписывались и почти доходили до виртуального секса. Но все же я старалась придерживаться какой-то грани.

Я предложила сходить в кино, потом посидеть в баре и, если будет желание, продолжить посиделку уже у меня. Конечно же, эта ситуация именно это и предполагала, а со стороны собеседника я не встретила ни единого возражения.

Кстати, дело было летом, поэтому встречу пришлось сдвинуть на максимально позднее время. Иначе моего супруга быстро бы спалили. В назначенный час он должен был устроиться в зарослях под деревом. Чем ближе наступал момент начала приключения, тем ритмичнее стучало сердце.

Вечер начался заурядно. Мы немного погуляли, посмотрели фильм и переместились в бар. Пара коктейлей были просто необходимы, чтобы снять оковы условностей. К тому же меня в напряжении держал адреналин. Ведь я, в отличие от него, пришла не на обычное свидание, а на самую настоящую ролевую игру.

За первой партией алкоголя последовала вторая. Есть не хотелось совсем. Мой спутник решил не медлить и пустил в ход руки. Уже через мгновение мы сидели в обнимку, а он то и дело поглаживал меня за бедра. Я не сторонилась. Все как и полагается жене-шлюшке.

Как мы перешли к поцелуям с языком, я честно говоря не заметила. Алкоголь уже вскружил голову и я полностью отдалась игровому настроению. Внутри все трепетало. Хотелось грязного и развратного секса.

Остроты ситуации добавляло и то, что со мной на связи находился мой муж. Я сообщала ему обо всех манипуляциях своего друга, как только выходила в туалет.

Мне в ответ сыпались пошлые комментарии, сопровождаемые довольными смайликами с похотливыми рожицами. В момент, когда мы сели в такси, он уже находился в условном укрытии.

Доехали мы быстро, а в квартире и на диване оказались еще быстрее. Он уже совсем стал уверенным и откровенно лапал меня за все возможные места. Через пару минут я осталась в одних только трусиках.

Я понимала, что, если мы будем заниматься этим на диване, мой муж вряд ли сможет что-то разглядеть. Я тут же предложила отправиться на кухню, не торопиться и выпить еще по бокалу. Так мы и пошли – абсолютно голые.

До вина, разумеется, не дошло. Противостоять практически двухметровому лбу я 165-сантиметровая дюймовочка не могла, да и уровень возбуждения достиг запредельных отметок. Я включила свет, оставила шторы открытыми и отдалась в руки своего любовника.

Для начала он раздел меня полностью и исследовал руками каждый сантиметр моего тела. Он был словно зверье, напавший на жертву. Движения были неаккуратными, даже грубыми, но меня это заводило еще больше. Он повернул меня к окну, я оперлась руками о подоконник и он начал меня шлепать. В этот момент на экране телефона отобразилась смс: «Я все вижу. Молодец. Скажи ему, чтоб трахнул тебя.»

Я перевернула телефон экраном вниз (чтобы не спалиться) и сделал все, как мне сказали. Мой гость от этих слов словно сошел с ума и с силой вошел в меня сзади. Я была уже достаточно мокрая, но все равно было больно. Он трахал меня ритмично и я не могла молчать. Стоны перемешивались с легкими криками и наверняка были слышны на улице.

Вскоре мой самец решил, что пора менять позу. Он поставил меня на колени и выставил свой член прямо перед моим ртом. И тут я вспомнила, как муж хотел посмотреть, как я отсасываю другому. С таким рвением я еще давно этого не делала.

Я предложила ему сесть на стол. Это было нужно, чтобы тот, кто находился на улице, смог все разглядеть. Я начала с легких поцелуев, а после стала делать горловой минет. Видимо, мой любовник совсем не ожидал такого инициативного поведения с моей стороны. Я услышала как он зарычал, резко достал член и буквально ударил струей спермы мне прямо на лицо.

Мы оба дрожали после произошедшего. Каждый из нас признался, что это был один из крутых трахов в его жизни. Вот только он и думать не думал, что за всем этим наблюдал мой супруг. Дабы не заставлять его долго ждать, я спровадила любовника под предлогом усталости. Конечно же, я договорилась о новой встрече через неделю.

Мои секс приключения на этом не закончились. Уже через 10 минут мой муж вернулся. Он был чрезвычайно взбудоражен. Я только успела накинуть халат и даже не ходила в душ, как тут же оказалась на кровати. Ничего не говоря, он накинулся на меня и трахнул.

Наш первый опыт секс-вайф не был последним. Через неделю мы повторили встречу, а через месяц организовали мжм в сауне. Но об этом уже как-нибудь в другой раз. А что касается жизни sexwife, меня все устраивает.