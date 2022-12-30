Минет это измена или нет?…

Продолжая летний вечер на заднем сиденье автомобиля в котором два патрульных везли в отделение полиции. Если интересно начало этого приключения в предыдущей истории про секс на пляже с бывшим парнем. А пока невозможно было поверить как я умудрилась вляпаться на ровном месте в такую ситуацию. Путаясь в мыслях в надежде найти вариант рассматривала версию что минет не измена вовсе.

Но поняла что эта версия работает для меня как оправдание перед собой. Самое главное, решения проблемы которые приходили в голову: плохой, очень плохой и полный пиNoдец!

В спокойном тоне, наиграно издеваясь из меня и ситуации в которой меня застукали. А патрульный который вел автомобиль, выслушав мое невразумительное объяснение, выделил самое важное.

— Значит неделю назад вышла замуж за Александра. Который сын банкира подарил на свадьбу Audi, наивный веря в настоящую любовь. Ты тоже в любовь веришь и утверждаешь в искренность чувств благодаря которым Вами создана семья ячейка общества

— Я был бы третьим кто верил бы в эту версию! Если бы случайно не увидел как преданная жена с огромным удовольствием сосет левому мужику. Не успела выйти замуж и уже изменяешь, а ты плохая девочка.

— С моей точки зрения, минет не измена, это ведь не секс.

Неуверенно выдавила из себя понимая что это так себе линия защиты… В ответ раздался смех.

Сексуальный Цугцванг

Я понимала что любая попытка что-то объяснить будет воспринята с издевкой, молчала глядя в окно на ночной город. Минут через 10 патрульный Ford Focus посигналил перед железными воротами, которые буквально сразу пропустили нас на задний двор здания отделения полиции огороженное высоким кирпичным забором по периметру.

Пропустив меня впереди, ребята шли за мной по узкому коридору командуя влево, право… Минуты две следования запутанными этажами спустились в подвальное помещение, как и на остальных этажах были кабинеты, только здесь совсем не было окон.

— Присаживайся.

Указал на кожаный диванчик, кроме него было два письменных стола в разных углах кабинета. Каждый подошел к своему и опершись задницей продолжили издеваться с меня с серьезным выражением лица.

Слушая откровенно постановочный для меня диалог двух полицейских беседуя как бы на полном серьезе, но и не скрывая сарказма.

— Так, давай я пока составлю протокол за админ нарушение, а ты установи владельца ТЗ. — Сказал брюнет.- Ок. — Ответил с довольной улыбкой который младше и сел за рабочий стол и принялся клацать компьютер.

Второй достал планшет и то же проникся что-то искать там. Прошло минуты три тишины пока они заняты своими делами, у меня вроде немного получилось успокоиться и прийти в себя. Изредка по очереди уточняли мои данные при этом не скрывая разглядывали меня как хищники кусок мяса, на которое они вот-вот набросятся и разорвут на куски.

Вполне просторный кабинет освещали всего две небольшие настольные лампы на столах, что позволило ближе рассмотреть стражей порядка. Это совсем молодые парни чуть старше меня на 2-3 года, скорее всего курсанты. Оба спортивного телосложения коротко стрижены, и весьма симпатичные ребята, особенно тот что младше (Виталий). Старшего звали Вадим, не улыбался и казался строгим.

Предложение от которого невозможно отказаться.

Раздался звонок, Вадик поднял трубку:

— Ок, Николаевич, дай 15 минут и мы готовы. — Ответил и положил трубку

— Катюша, при других обстоятельствах возможно предварительные ласки продлились еще какое-то время, говорят это делает секс круче. Но нам некогда, сама слышала через 15 минут надо уехать.

Тебе надо выбрать один из вариантов:

Мы вызываем мужа и свекра, сообщаем что любимая была задержана так как брала в рот в автомобиле который Вы ей подарили на свадьбу. В подарок скину снятое на телефон короткое видео на котором старательно заглатываешь здоровенный кривой член не замечая вокруг никого от удовольствия. Это правда выглядело очень круто, даже не стали отвлекать дождавшись пока тебе кончат полный рот. И передадим тебя твоей семье, дальше разбирайтесь сами.

Прямо сейчас делаешь нам по минету, тебе надо постараться чтоб оба кончили за 13 минут. Мы не составляем протокол, расходимся каждый в свою сторону. Это будет наша первая и последняя встреча, поэтому тебе стесняться и волноваться не стоит.

У тебя 30 секунд. — Сообщил Вадик взбросив руку засекая на часах время.

— Оглашайся! Сама говорила что минет не измена, так в чем проблема? — Подбодрил довольный Виталик.

Почти с начала нашей встречи глубоко внутри я была уверена, что закончится именно так и никак иначе! До последнего тлела надежда спрыгнуть и найти альтернативное решение. Пока слушала, поняла что вариантов нет. Поставив себя на их место, застукала как дева сосет незнакомому мужику при этом убеждает что она не такая… Действительно тупо выглядит…

— Звони с рабочего Роману Николаевичу, скажи чтоб приехал через час забрал автомобиль где сосала его невестка. А я мужа набираю. — И начал клацать мобильный.

Время пошло на секунды, и шансы надеяться что они в последний момент просто так меня отпустят. Очень наивно. Виталик неспела вылазит, к служебному телефону на столе Вадима. При этом смотря на меня добрым взглядом, мол чего ты ломаешься не создавай проблемы себе, сделай правильный выбор! И я его сделала!

Я сделала единственный правильный выбор

Сделав выдох, с недоумевающей искренне улыбкой глянула и поднявшись с дивана подошла вплотную к Вадиму, забрав из его рук мобильный положила его на стол. Опершись на стол задницей, очень удобно приспустился, на уровне моего живота нащупала руками ремень начала его расстёгивать, это всё время смотря друг-другу в глаза не отрываясь. Каждый ожидал чуда!

— Виталик, закрой, пожалуйста, дверь на замок. — Не оборачиваясь сказала я, продолжая смотреть в глаза Вадику и расстегивая ремень.

Полную тишину нарушил звук железной пряжки расстегнутого мной ремня, через секунду освободила средних размеров мужское достоинство. Не отрывая взгляд, обхватив ствол который начал увеличиваться в размере пока я нежно массировала. Плавно опустившись на корточки моему взору возник средних размеров в длину, но за то довольно крупный в диаметре мужской член.

Погружая в рот полон слюней продолжала нежно дрочить ствол, стараясь как можно глубже заглотить одновременно оттягивала шкурку, ощущая как рту обнажается головка и увеличивается в размере. Оказавшись в горле инструмент окончательно пришел в полную боевую готовность, о чем свидетельствовал стон его владельца. Резко отстранившись передо мной покачивался упругий фаллос с блестящей от моих слюней багровой головкой.

— А@ено, сосет сучка… — Отвесив грязный комплимент Вадим.

Одной рукой взяв затылок подтянул к себе и начал водить по губам и щекам возбужденным до предела органом. При этом обзывания в мой адрес и шлепки начали лишь заводить меня. Вывернувшись от руки на затылке, убрав его руку сама обхватила член в этом состоянии едва могла сомкнуть пальцы в радиусе.

Минет не измена, если не по любви…

Последующие пять минут я старательно делала минет за что получала одобрительные комплименты в ключе какая я отличная шлюха и как потрясающе научилась сосать член. Если честно к тому моменту мне было уже фиолетово, я умудрилась пробежать по всем граблям какие только можно было представить.

Бояться устала, можно даже сказать привыкла к обстановке, пришла к выводу чем раньше они кончат, тем быстрее это всё закончиться и я вернусь домой в любимую ванну… Неожиданно для себя это оказалось сильной мотивацией, чтобы еще лучше стараться делать минет и довести оргазма ртом.

Слегка скинув темп, но продолжая оральные ласки, подняла глаза и встретилась взглядом с сидящем на диванчике Виталиком внимательно наблюдающий за мной переминая в руке возбужденный пенис.

От увиденного он еще сильнее напрягся. Я с интересом смотрела не выпуская из орта свой леденец.

— Чего ты там сидишь, нам через 7 минут выезжать. Чтобы не пришлось дрочить, предлагаю составить нам компанию третьим.

Естественно, мое мнение никто не спрашивал. А через мгновение рядом появился Виталик с нереально крепким стояком. Вадик, вынув член провел ним мне по щекам обтирая лишние слюни. При этом придерживая затылок, направил прямо навстречу другу. Мне оставалось лишь гостеприимно открыть рот навстречу члену Виталика.

Минет это измена

Вплотную занявшись новым партнером второй рукой дрочила первому, не оставляя его без внимания. Периодически восхищенные комментарии качеством минета лишь заводили меня и стимулировали сосать лучше. Старательно облизывая яйца и проводя языком снизу вверх по члену обратно заглатывала и продолжала сосать у парня..

В это время Вадим легким движением руки сдвинул бретельки сарафана с плеч. Они послушно спустились вниз почти полностью оголив грудь. Которую тут же начал лапать Вадик. Чтобы открыть полный доступ, высвободила руки из сарафана. Он тут же сполз до талии, предоставив в полное распоряжение упругие сисечки второго размера.

— Она, сама хорошо возбудилась, соски стоят… Может давай тебе вставлю? — Предложил Вадик

— Нет, договор был лишь об минете.

Ответила я, отстранившись от конца. Виталик хрипел, стонал и был готов вот-вот кончить. Он прервал наш диалог, натянув, мой рот на член. Затем начал усердно трахать меня в рот с каждым толчком проникая глубже в горло.

Подобный напор мне явно не доставлял наслаждения. Более того иногда вызывал не очень приятные ощущения. Но я не стала сопротивляться понимая что это финишная прямая за которой следует оргазм.

Ожидаемо ощущения меня не подвели. Менее чем через минуту прижав меня проникая глубоко глотки я ощутила горячую струю в горле.

Пытаясь проглотить внушительную порцию спермы делая характерные глотки. Тем самым сжимая головку члена в моем горле спровоцировала второй разряд семени. Хоть повторный спуск был значительно меньше первого, всё равно я не успевала проглотить всю жидкость спущенную мне рот.

Второй заход

Виталик к тому времени расслабился ослабив хватку, погрузился в состояние нирваны. Что позволило мне освободиться для передышки. Открыв рот хватая воздух, с которого начали стекать не помещающиеся капли спермы со слюной. Я осмотрелась по сторонам куда сплюнуть.

— Глотай! — Приказал повышенным тоном возбужденный Вадик.

Происходящая картина видимо достаточно его завела. Он во всю дрочил себе и подтянул меня к себе. Осознав что сейчас ожидает второй разряд я начала освобождать место отправляя в желудок кончу Виталика.

— Открой рот! — Скомандовал Вадик, продолжая со всех сил дрочить над моим открытым ртом.

Видимо остатки спермы во рту которые тянулись представшие пред его взором, сделали свое дело. И стали последней каплей на пике возбуждения. После чего сунув в рот огромную залупу начал спускать одну за другой теплые струи. По сравнению с предыдущим, первый выстрел был значительно меньше чем у Виталика. Если перед этим было два, то сейчас один за другим штук 4-5 выстрелов заполнили рот.

— Глотай, сучка!

Распорядился Вадик, не вынимая свой прибор из рта. При этом двумя пальцами свободной руки закрыл мне нос.

Если честно я офигела от такого поворота событий. Но понимая, чтобы дышать надо проглотить сперму, заполнившую мой рот. Для этого немедленно принялась максимальными глотками с характерным звуком глотать.

— Умница!

Похвалил Вадим когда было выполнено его сексуальное желание. После ослабив хватку и вынув обмякающий орган со рта.

Не меняя позу, отстранившись назад на корточках уперлась попой в пятки, перевела дух и отдышаться. Я реально устала, от такого жесткого разъеба моего рта за последние пару минут. Уже не было не возбуждения, не злости, не страха, не стыда. В сухом остатке была лишь усталость. Со рта струйками стекали и тянулись по груди несколько ручейков жидкости которую не успела проглотить.

Минет это измена если не расценивать его как спорт

Осматриваясь и вытирая остатки орального секса вокруг рта и на щеках. Также опустила взгляд на грудь, где уже начала засыхать мужская сперма. Перед лицом возникла заботливая рука Виталика с упаковкой влажных салфеток. Которые были как никогда очень кстати. Вытерев на теле следы интима, одела обратно бретельки сарафана на плечи. На ходу распрямляя его на себе, заметила две капли уже засохшей спермы на ткани. Но забила решив дома постираю.

— Ты реально крутая, просто огонь в сексе!

Сделал комплимент улыбающийся Виталик

— Я очень рада, Вы остались довольны.

С иронией ответила я.

— Почему ты не дала тебя трахнуть пока сосала ему? — Поинтересовался Вадик

— Я вообще-то замужем, замужем за молодым человеком которого по-настоящему люблю.

В ответ оба начали ржать как кони.

— Так, а ничего что ты сегодня троим за вечер отсосала?

Уточнил довольный Виталик

— Минет не измена! — Первое, что пришло мне в голову ответить

— А… Я думал минет это измена, это ведь тоже секс на стороне хоть и оральный…

Ответил Виталик идущий позади меня по узкому коридору в направлении выхода.

— У меня другая точка зрения, считается изменой секс. И то лишь вагинальный, некоторые даже анальный не считают. К примеру как моя одна одноклассница, историю о которой отдельно напишу.

Конец вечера

Остановившись перед моим авто, Виталик заботливо вышел, чтобы открыть мне дверь и подал руку. Галантность кавалера вызвала улыбку и приятное удивление.

— Приятно, было познакомиться! Если чем-то можем быть полезны, Ваш покорный слуга всегда к Вашим услугам.

Мурчал цветущий от радости Виталик и сунув клочок бумажки с номером телефона. Кроме того что них двоих он был явно «хороший полицейский» и располагал к себе. Плюс внешне был просто красавчик. При обычных обстоятельствах я бы ему дала и без шантажа.

— Мне тоже.

Улыбнувшись поцеловала его в щеку и пошла к своему авто.

— Если минет изменой не считается, значит можно обращаться в любое время?

Высунув из окна голову спросил Вадим.

— Минет измена если ты душевно предаешь человека. Для меня это спорт, я предана любимому, поэтому минет не измена в таком случае.

Уже садясь за руль ответила, я. Провернув ключ зажигания, завелась, время на панели 23:45 вернуло меня в реальность. Тут же вспомнила, что оставила здесь мобильный. В спешке достала iPhone из подлокотника, и увидев 37 пропущенных, трясущимися руками начала звонить.