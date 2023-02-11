Как красиво отомстить бывшему парню за измену

Это случилось неделю назад. В тот день меня бросил парень. Мы встречались уже почти год, но вдруг я получаю от него смс «Прости, детка. Я ухожу к другой». Как было обидно, не описать словами. Позже узнала, что последние пол года спал с моей лучшей подругой. Естественно, делом чести была ответка и я начала думать как можно отомстить парню за измену.

Я плакала. Просто сидела и жалела себя, вспоминая наше прекрасное далекое свидание, на котором он меня первый раз поцеловал. Это было очень романтично и трепетно. А потом мы поехали к нему домой и занялись любовью. Он стал моим первым мужчиной. Это лишь усилило желание жестоко отомстить парню который бросил.

В общем, пару часов после его смс я не могла прийти в себя. Слишком сильно ранила и задела чувство собственного достоинства. А потом вдруг что-то во мне переключилось. Я припомнила все его закидоны – как он меня беспочвенно ревновал. Как устраивал скандалы, если я надевала короткую юбку. И подумала: «Да пошел он куда подальше!»

Я придумала как красиво отомстить парню за измену

Мне были известны разные способы мести, но самый действенный способ наказать мужчину это проверенный способ отомстить за предательство с вашей любимой подругой — отплатить той монетой! Без сомнений это справедливое наказание для парня который обидел по полной программе.

А чтобы не страдать, и снова стать счастливой я решила как можно скорее выбить клин клином. Переспать с другим мужчиной. Правда, кандидатов пока что не наблюдалось, из-за прежнего верного образа жизни. Кроме того, социальные сети моих друзей и знакомых, не лучшее место для блядства.

Чтобы отомстить за измену, нужно было найти любовника на один раз для жесткого секса. Я быстренько завела аккаунт в онлайн-приложении знакомств. Поставила самое свое красивое фото. И стала ждать. С каждым часом желание отомстить лишь накипало и увеличивалось в геометрической прогрессии.

Уже через пару минут прилетело сообщение. Писал солидный мужчина импозантного вида – судя по фото. Я заглянула в его профиль – 43 года. Блин. А мне всего 19 лет. Это сколько лет разницы? Даже сходу и не посчитаешь. Признаться честно, мне давно нравятся мужчины старше возрастом, но прежде это было не более чем эротическая фантазия.

Сейчас пришло время воплотить мечту в реальность заодно достойно отомстить бывшему за измену!

Я подождала еще минут десять. Больше никто сообщений не присылал. Поэтому ответила этому дядечке. К удивлению, он оказался не таким скучным, как я думала. Моя месть парню была многообещающей. Он явно доминировал ведя со мной уверено и немного нагло. Периодически делал откровенные комплименты, которые только заводили меня.

Неожиданный шанс отомстить парню за измену

Когда я уже разомлела от приятных слов, он предложил встретиться прямо сейчас. А я именно этого ведь и хотела. Поэтому согласилась не думая. Страха не было – хотелось просто почувствовать себя желанной и сексуальной. И отдаться мужчине который это оценит.

Я приехала к нему домой сама. Андрей, так его звали, оказался высоким и мускулистым. Внешне ему можно было дать лет тридцать. Светлые волосы, голубые глаза – одним словом, красавчик. А когда повернулся ко мне спиной, я отметила, что ягодицы у него очень упругие – он был в облегающих джинсах.

Андрей предложил выпить вина. Я не отказалась. Мы сидели на диване и мило беседовали. Мне было видно, как его цепкий взгляд ощупывает мое тело. Я надела на свидание тонкую блузку без лифчика. А от смущения и легкого возбуждения мои соски встали. Андрей, конечно, не мог этого пропустить.

Месть бывшему за измену

От вина у меня слегка закружилась голова. Андрей предложил откинуться на спинку дивана. А сам в это время положил ладонь мне на бедро и легонько сжал. Это было приятно. Потом его рука медленно поползла вверх. Другой рукой он принялся аккуратно расстегивать пуговки на моей блузке.

Вскоре я оказалась полностью обнаженной, чтобы отомстить парню за измену. Андрей неторопливо опустился на колени и мягко развел мои ноги в стороны. Лишь успела подумать: «Как хорошо, что я дома приняла душ…».

Андрей начала лизать мне клитор. Боже, это так замечательно. Мой парень никогда такого не делал – говорил, что это недопустимо для мужчины. Зато Андрею было нравилось делать куни. Он мягко теребил языком клитор, не позволяя мне сдвинуть ноги – держал их руками.

Сначала я просто стонала. Потом начала извиваться – так было приятно отомстить бывшему за измену и насладиться сексом.

Я старалась отомстить за измену.

Еще все время думала, что обязательно расскажу бывшему при случае. Похвастаюсь что мне лизал мужчина. Пусть поймет, что он сам никакой любовник. Потом не могла ни о чем думать – Андрей поднял меня и переместился на диван. А я оказалась на полу перед ним. Расстегнув брюки и мягко взяв меня за голову, он попросил пососать ему.

Честно признаться старалась, чтобы красиво отомстить парню за измену. Назло бывшему. Брала глубоко и смачно причмокивала – хотя раньше делала минет из-под палки. Андрею явно очень нравилось, моментами он начинал сам двигать бедрами, вгоняя твердый член мне в рот.

Минут через 15 он в меня вошел. Без презерватива. Я просто забыла, что надо предохраняться, а он не предложил. К этому моменту у меня внизу уже все было влажно. Андрей двигался медленно, но резко – я вздрагивала при каждом толчке. Я все боялась, что не успею кончить.

Но я успела испытать сильный оргазм! Сладкие волны растеклись по низу живота, а внутри все мелко запульсировало! Удалось отомстить парню за измену!

С бывшим я никогда так ярко не кончала. Андрей сделал еще два толчка – и его сперма излилась в меня. Потом он долго гладил мои волосы и шептал на ушко красивые слова. Слава богу, я не залетела – сегодня утром сделала тест.

Ближе к вечеру сама напишу Андрею – и плевать на бывшего – мне теперь даже не хочется ему ничего рассказывать. Хочу еще раз испытать тот кайф, который может дать только опытный мужчина.